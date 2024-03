Non prestò soccorso dopo un incidente, 40enne arrestato dopo 16 anni di latitanza

Servizio straordinario di controllo del territorio a Villa Cortese, arrestato un 40enne che nel 2007 scappò senza prestare soccorso in seguito a un incidente a Legnano.

Arrestato dopo 16 anni dai Carabinieri

Un 40enne è stato arrestato dai Carabinieri di Busto Garolfo nel pomeriggio di ieri, venerdì, nell'ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio. I militari durante un accertamento a un esercizio pubblico a Villa Cortese, hanno proceduto all'arresto di un cittadino italiano 40enne in quanto destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 19 ottobre 2015 dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Milano per l’espiazione della pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione in quanto responsabile di fuga ed omissione di soccorso a seguito di incidente stradale con feriti verificatosi a Legnano il 22 novembre 2007.

Trasferito in carcere a Busto Arsizio

L’arrestato è stato tradotto nella casa Circondariale di Busto Arsizio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.