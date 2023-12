Non paga 40 multe per divieto di sosta: scatta il fermo fiscale dell'auto

Fermo fiscale per un veicolo di proprietà di uomo di 52 anni che in pochi mesi ha accumulato più di 40 multe per divieto di sosta a Rho.

Non paga 40 multe: fermo fiscale per il mezzo

Un Suv di proprietà di un senegalese naturalizzato italiano ha incassato nei mesi scorsi un alto numero di sanzioni per divieto di sosta, circa quaranta. Ma il proprietario non hai mai pagato. La Polizia Locale di Rho ha iniziato a prestare particolare attenzione per individuare il veicolo in divieto in modo da poter intervenire nei confronti dell’intestatario.

Martedì 12 dicembre 2023, il Suv è stato notato su uno stallo destinato a persone con disabilità, all’altezza delle vie Dante e Livello. Subito è scattata la sanzione e la pattuglia ha anche attivato il carro attrezzi per la rimozione del veicolo. Il proprietario, un uomo di 52 anni, si è presentato a quel punto, chiedendo di interrompere la rimozione: gli agenti gli hanno chiesto di seguirli al comando di corso Europa.

Duemila euro di multe, più altri 2mila per il fermo fiscale

Qui all’italosenegalese è stato presentato il conto delle sanzioni non pagate: l’ammontare complessivo è pari a circa duemila euro. Altri duemila euro sono la cifra richiesta per il fermo fiscale del veicolo: se il proprietario non dovesse saldare questa somma, rischia il sequestro del mezzo. Nel frattempo l’uomo ha dovuto pagare la rimozione del Suv.