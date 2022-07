Non lo vedono arrivare al lavoro e chiamano il 112... Ma lui sta bene

Preoccupazione per un 41enne residente a Corbetta

Preoccupazione stamattina intorno alle 10.45 in via Petrarca a Corbetta per un uomo di 41 anni che non rispondeva alle telefonate dei colleghi. L'uomo, sempre il primo ad arrivare sul posto di lavoro questa mattina non si è presentato nonostante fosse in turno. Preoccupati i colleghi hanno provato più volte a chiamarlo telefonicamente senza però ricevere nessuna risposta

Scattato l'allarme in via Petrarca a Corbetta, dove risiede l'uomo sono arrivati i volontari di Ata Soccorso e i vigili del fuoco. Fortunatamente poco prima di forzare la porta di casa l'uomo ha risposto ai soccorritori aprendo la porta. Il 41enne stava bene, è stato affidato al cure del 118 per un controllo non è stato necessario il ricovero in ospedale.