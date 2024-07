Non lo fanno entrare alla festa di compleanno, dà in escandescenza: sanzionato

Non lo fanno entrare alla festa di compleanno, lui è ubriaco e va fuori di sè: denunciato. E' successo a Legnano.

Niente ingresso alla festa di compleanno, va fuori di sè

Era ubriaco. E poi ha dato in escandescenza, il motivo? Non volevano farlo entrare nell'esercizio pubblico dove si stava svolgendo una festa di compleanno. E' quanto successo nella notte a Legnano. In azione si è vista la Polizia di Stato che è intervenuta in via Micca. La segnalazione era arrivata da un 40enne salvadoregno che diceva di essere stato aggredito. Ma, in realtà, le cose non stavano così. L'uomo aveva bevuto molto ed era molto agitato. Voleva entrare in un esercizio pubblico dove si stava svolgendo una festa ma gli era stato detto di no. E lui aveva reagito dando inizio ad una lite.

La denuncia

I poliziotti, arrivati sul posto, lo hanno calmato e sanzionato per manifesta ubriachezza.