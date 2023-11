«Non facciamo calare il silenzio» sui fatti avvenuti all'Ipsia di Rho

Non facciamo calare il silenzio sui fatti successi all’Ipsia di Rho su quell’attacco alla scuola con fumogeni petardi e pistole giocattolo. Non facciamo credere ai nostri figli che possono fare tutto rimanendo impuniti».

Il grido d'allarme di una mamma rhodense

E’ il grido d’allarme di una mamma rhodense che nei giorni scorsi ha chiamato la redazione di Settegiorni per chiedere se ci fossero novità su una vicenda che ha scosso tutta la città. Un gesto condannato dal preside Emanuele Contu, dal primo cittadino Andrea Orlandi e dai partiti di maggioranza e opposizione che «sembra essere stato dimenticato alla svelta - ci dice la mamma al telefono - Non deve andare così, i responsabili devono essere puniti in modo da far capire ai ragazzi di oggi che non possono fare quello che vogliono, non possono alzarsi al mattino e decidere di compiere un episodio come quello successo all’istituto di via Bersaglio. Che se sbagli, ci sono delle conseguenze».

L'immediata denuncia fatta dal preside ai Carabinieri della Compagnia di Rho

Dopo l’episodio avvenuto nella mattinata di venerdì 27 ottobre il preside Contu si era recato alla caserma dei Carabinieri di Rho per effettuare la denuncia, da allora non si è più saputo nulla. L’ufficio stampa dei Carabinieri del Comando Provinciale di Milano alla domanda se ci sono novità sui fatti avvenuti alla scuola rhodense risponde con un «nessuna novità a riguardo».

Il preside : "Appena ci comunicheranno la chiusura delle indagini prenderemo i nostri provvedimenti"

Abbiamo sentito allora il preside del Puecher per avere qualche delucidazione in più. «Posso assicurare che nulla è stato “dimenticato”, i tempi delle indagini non li detta la scuola, ma giustamente le Forze dell’ordine - afferma il dirigente del Puecher di via Bersaglio - La scuola, dopo l’episodio avvenuto nella mattinata del 27 ottobre si è subito attivata e nel giro di 48 ore è stata fatta la denuncia consegnando ai Carabinieri della Compagnia di Rho le immagini delle videosorveglianza e i video girati da alcuni professori. I Carabinieri stanno facendo le indagini e appena comunicheranno alla scuola la chiusura la scuola prenderà le decisioni che devono essere prese verso i responsabili del gesto. Come detto a suo tempo se i responsabili sono dei nostri alunni non si devono più ritenere tali».