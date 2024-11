Non ce l'ha fatta il pensionato investito in bicicletta sul Sempione

E' morto nelle prime ore di questa mattina all'ospedale Niguarda di Milano G.Z. il pensionato, di 86 anni investito ieri mattina, all'incrocio tra via Gramsci e la statale 33 del Sempione sul territorio del Comune di Rho

Il pensionato stava rientrando a casa in sella alla sua bicicletta e stava attraversando al Semaforo del Sempione

L'uomo, residente nella frazione di Biringhello, stava rientrando a casa e, in sella alla sua bicicletta, stava attraversano al semaforo del Sempione posto in corrispondenza dell'incrocio di via Gramsci quando è stata investito da una donna alla guida di una Kia Picanto che proveniente da Rho e diretta verso Legnano stava svoltando in via Gramsci.

Un impatto violento che ha scaraventato l'uomo a terra

Un impatto violento che ha scaraventato l'uomo a terra facendogli perdere conoscenza. Scattato l'allarme in pochi minuti sul posto sono arrivate l'automedica inviata dall'ospedale di Legnano e l'ambulanza con a bordo gli operatori della Croce Verde Sempione. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravissime e in pochi minuti, dopo i primi soccorsi sul posto il pensionato è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano dove è stato ricoverato in prognosi riservata a causa di un trauma cranico. Il decesso nelle prime ore della mattinata di oggi

La Polizia Locale ricostruirà l'esatta dinamica dei fatti

Sul luogo dell'incidente anche gli agenti della Polizia Locale di Rho chiamati per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. A causa del sinistro il traffico sia in direzione di Milano che in direzione di Legnano è rimasto rallentato per diversi minuti.

