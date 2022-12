Non ce l'ha fatta la mamma investita con la figlia di 11 anni

La donna era stata investita sul Sempione con la bimba di 11 anni a Nerviano.

La donna investita non ce l'ha fatta

L'incidente è finito in tragedia: non ce l'ha fatta la donna di 48 anni che, nel tardo pomeriggio di venerdì 23 dicembre 2022 era stata investita con la figlioletta di 11 anni mentre stavano attraversando sulle strisce pedonali il Sempione. Il fatto era accaduto a Nerviano: erano da poco passate le 19, mamma e bimba si trovavano all'altezza della torre quando un'auto le ha travolte, sbalzandole di due metri. Le loro condizioni erano parse inizialmente gravissime: sul posto erano intervenuti i soccorritori della Croce rossa e quelli del Cvps Arluno, oltre all'automedica e i Carabinieri. Poi entrambe erano state portate all'ospedale di Legnano in codice giallo, a causa delle contusioni riportate.

Il tragico epilogo

Il dramma è avvenuto nella giornata di Natale, domenica 25 dicembre 2022: il cuore della 48enne si è infatti fermato mentre era ricoverata in ospedale. Ora sarà l'autopsia a chiarire le cause delle morte: il pubblico ministero che segue il caso ha già disposto il trasferimento della salma dall'ospedale all'Istituto di medicina legale di Milano. Resta ricoverata l'11enne.