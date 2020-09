Il sindaco di Albairate Flavio Crivellin sigla il provvedimento: roulotte via dalla stazione ferroviaria entro 48 ore

Nomadi alla stazione, il sindaco firma l’ordinanza di sgombero

“Non possiamo più attendere soluzioni che tardano ad arrivare e non ci resta che ricorrere allo strumento dell’ordinanza di sgombero autorizzata dalla Prefettura sabato in mattinata”: così il sindaco di Albairate Flavio Crivellin ha annunciato il provvedimento siglato lunedì 28 settembre, per l’operazione che si svolgerà entro 48 ore nel parcheggio lato sud della stazione ferroviaria di Albairate-Vermezzo. Qui infatti si sono accampate tredici roulottes di nomadi camminanti, già presenti in passato sul territorio di Albairate e destinatari di diversi altri sgomberi negli scorsi mesi. Nella nuova ordinanza si fa riferimento anche a questioni igienico-sanitarie, legate alla mancanza di acqua corrente e servizi. Oltre all’allarme sociale specie nelle ore serali dovuto allo “stazionamento di carovane in un parcheggio asservito ad infrastruttura di trasporto”. Si menziona anche la presenza di “numerose masserizie e rifiuti”

