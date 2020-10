No alla didattica a distanza: la protesta degli studenti di Rho FOTO

No alla didattica a distanza: la protesta degli studenti delle scuole superiori di Rho

“Non si chiude la scuola senza potenziare i trasporti, senza aumentare gli spazi, senza assumere i docenti, senza investire sulla sanità. La scuola deve essere l’ultima a chiudere se chiude la scuola chiude il futuro, la scuola è degli studenti facciamo sentire la nostra voce.” Con questo slogan, stamattina, gli studenti delle scuole superiori di Rho, pochi per la verità, hanno raggiunto piazza Visconti e hanno manifestato sotto il palazzo comunale. Da lunedi tutti a casa, per la didattica a distanza e, da quanto si vocifera in città, sembra che alcuni istituti non siano pronti a causa della linea internet che non supporterebbe gli accessi di tutti, alunni e docenti.

