Nms pronto a concedere i suoi spazi per somministrare vaccini anti-Covid

Nms, Nerviano Medical Sciences ha dato l’ok a utilizzare i suoi spazi come luoghi di somministrazione dei vaccini anti-Covid.

Nms, sì a diventare luogo di vaccinazione per i cittadini

Anche Nms ha deciso di mettere a disposizione i suoi spazi per le vaccinazioni anti-Covid dei cittadini nervianesi. Il Nerviano medical sciences, famoso centro di ricerca oncologica che si affaccia sul Sempione, infatti, è già in contatto col sindaco Massimo Cozzi e ha dato l’ok per mettersi al servizio della campagna vaccinale.

“Siamo il primo centro di ricerca e sviluppo di farmaci oncologici, abbiamo la fortuna di avere ampi spazi a disposizione, sappiamo conservare e custodire i vaccini per il Covid19 e siamo profondamente integrati nel nostro territorio – il presidente di Nms Andrea Agazzi – All’inizio si era parlato di consentire alle aziende di vaccinare i propri dipendenti ma era un’idea che non mi piaceva: noi in Nms siamo abituati a pensare alla salute di tutti ed il minimo che potessimo fare era metterci a disposizione”.

La collaborazione col Comune

L’iniziativa è nata qualche giorno fa quando le associazioni di categoria hanno cominciato a dialogare con le istituzioni per creare poli vaccinali in aziende private. “Ho provato subito a dare concretezza al progetto, parlando al telefono con il sindaco ho trovato competenza, attenzione ed in pochi minuti è nata un’idea di progetto – prosegue Agazzi – Azienda e Comune insieme possono fare grandi cose, ci sono le risorse, la professionalità, l’entusiasmo e, perchè no, tante associazioni di volontariato da portare a bordo per dare una mano. Ovviamente tutto dovrà avvenire sotto l’egida e il controllo delle autorità preposte, non siamo noi a dettare tempi e priorità” conclude il Presidente.

Ora si dovrà ora compilare una scheda descrittiva dei locali e tutto sarà inviato ad Ats che dovrà approvare il tutto.

Nms, come noto, è il primo centro di ricerca e sviluppo di farmaci oncologici in Italia. “L’integrazione con il territorio è sempre stata un tratto qualificante, ulteriormente rilanciato dal pool di investitori cinesi che dal 2018 ha avviato il rilancio di questo centro di ricerca che affonda le sue radici nella Farmitalia Carlo Erba e quindi nella storia della chimica farmaceutica italiana” aggiungono dal centro.

“Siamo molto orgogliosi di questa scelta, un bellissimo gesto per la nostra cittadinanza e per questo ringraziamo davvero Nms che ha deciso di mettersi a disposizione” il commento del sindaco.