Niente vendita di carta igienica al supermercato di Vanzaghello e Nerviano

Niente vendita di carta igienica nel weekend: la protesta dei clienti

Tante le segnalazioni di clienti che oggi, sabato 21 novembre 2020, si sono visti vietare l’acquisto di carta igienica, pannolini e assorbenti al Bennet di Vanzaghello e Nerviano. “Oggi sono andato al supermercato Bennet perché avevo finito la carta igienica – ha esordito uno dei clienti di Vanzaghello che ha denunciato quanto accaduto sui social – Beh, penso, poco male… vado e la compro! Quando arrivo davanti al bancale trovo questo cartello ‘Articolo no food non acquistabili’. Quindi, fatemi capire! Non mi fate andare in un supermercato al di fuori del mio Comune, ma non mi vendete la carta igienica? Cosa dovrei fare? Trovo incredibile questa situazione! Stiamo rasentando il ridicolo! Non vendere la carta igienica, gli assorbenti e i pannolini in un supermercato aperto non è una regola anti Covid è una cattiveria gratuita!”.

La replica del supermercato

Dalla direzione del supermercato fanno sapere che la scelta è arrivata da una comunicazione della Prefettura. “Nella serata di ieri, venerdì 20 novembre 2020, la Prefettura di Milano ha diffuso una circolare in cui si riportava l’attenzione degli ipermercati sul divieto di vendita di tutti i prodotti salvo quelli appartenenti alle categorie alimentari, tabacchi, giornali (edicole), prodotti da parafarmacia nei giorni di sabato e domenica e prefestivi – hanno spieagato – Questa mattina, sabato 21 novembre 2020, si è generato un effetto a catena in quanto anche altre Prefetture come quella di Bergamo hanno emanato la stessa direttiva con obbligo di applicazione immediata nei punti vendita. Bennet, che da sempre è osservante e rispettosa delle normative di legge, si è perciò attenuta all’applicazione delle direttive e ha immediatamente dato seguito a questo invito ufficiale”.

