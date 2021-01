Quest’anno il falò di Sant’Antonio, organizzato annualmente dal Comune di Magenta per mantenere vive le tradizioni del territorio e come evento conviviale di comunità, non si svolgerà.

Niente falò di Sant’Antonio a Magenta

L’Amministrazione comunale, in osservanza della normativa nazionale e regionale vigente in materia di tutela della qualità dell’aria e di accensione fuochi e considerata inoltre la situazione generale correlata all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e le disposizioni in vigore per il contenimento del rischio di contagio, ritiene che quest’anno non sussistano le condizioni per l’accensione di falò.

Le parole del sindaco

“Non è stata una scelta semplice, anche quest’anno avremmo voluto celebrare le nostre

tradizioni – ha detto il sindaco di Magenta, Chiara Calati – Ma la tutela della salute

pubblica viene prima di tutto. Questo è un ulteriore sacrificio che facciamo tutti insieme per fronteggiare questa maledetta epidemia. Un ulteriore sforzo per tornare al più presto a un futuro sereno”.

