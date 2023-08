Niente aria condizionata, chiude la Posta

Niente aria condizionata, chiusura temporanea per la posta di Legnano.

Un guasto all'impianto di condizionamento dell'aria ed ecco che la Postale dell'Oltrestazione di Legnano dovrà chiudere temporaneamente. L'annuncio è arrivato in queste ore. Brutte notizie quindi per gli utenti dell'ufficio postale che si trova in Piazza Vittorio Veneto che ha chiuso i battenti e continuerà a farlo fino a domani, sabato 26 agosto 2023, compreso (tornerà attivo lunedì 28).

Le indicazioni

La Posta, che si scusa per gli eventuali disagi ai cittadini, invita gli utenti a recarsi negli uffici postali più vicini che sono quelli di Rescaldina (in via Battisti, aperto da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35, e quello Legnano Centro di via Palestro aperto da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e sabato dalle 8.20 alle 12.35).