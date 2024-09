Nessun rispetto per i bambini, vandalizzati i giochi al parco

I vandali se la prendono anche con i bambini e vandalizzano i giochi, nuovi, posizionati solamente qualche mese fa, dall’amministrazione comunale nel parco giochi di via Dalmazia nella frazione rhodense di Terrazzano.

Il gioco a forma di Nave coperto di scritte, insulti e disegni

Il gioco a forma di Nave ha subìto un vero e proprio vandalismo: tutte le parti della struttura sono state coperte di scritte, insulti, disegni. L’Ufficio tecnico comunale, che monitora l’area su cui sono previsti altri interventi di miglioramento, ha immediatamente provveduto a cancellare le scritte e a ripulire l’intera nave, molto apprezzata dai bambini della frazione. Bambini che ogni giorno durante l’estate e anche in questi primi giorni di scuola utilizzavano quando insieme a mamma, papà e nonni raggiungevano il parco giochi della frazione rhodense.

L'assessore Giro: "Triste vedere come non ci sia rispetto per gli arredi pubblici e come si siano danneggiate strutture al servizio dei bambini"

«E’ triste vedere come non ci sia rispetto per gli arredi pubblici e come si siano danneggiate strutture al servizio dei bambini, i più piccoli della comunità, che chiedono solo di poter giocare su attrezzi puliti e sicuri – commenta l’assessora all’Ambiente e al Verde Valentina Giro - Ringrazio i tecnici che tempestivamente hanno provveduto a ripulire la nave, che piace parecchio ai bimbi della zona. Auspico che simili gesti non si ripetano: dover utilizzare soldi pubblici per cancellare le azioni vandaliche di qualche sprovveduto è sempre spiacevole»