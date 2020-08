Nessun nuovo contagio a Lecco e Pavia, 5 nel Milanese

Nessun contagio in provincia di Lecco e Pavia, cinque nel Milanese: sono alcuni dei dati più rilevanti del consueto report sullo stato della pandemia da coronavirus di Regione Lombardia.

Lo stato del contagio

Oggi, domenica 2 agosto, sono stati effettuati 7.712 tamponi che portano il totale a 1.316.219. I nuovi casi positivi sono 38 (di cui 6 ‘debolmente positivi’ e 4 a seguito di test sierologici), i guariti/dimessi oggi sono stati 164 che portano il totale a 73.676 (72.209 guariti e 1.467 dimessi). In Terapia intensiva sono ricoverate sempre 9 persone come sabato, non in Terapia intensiva 153 persone (-5). Oggi c’è stata una netta risalita del numero dei decessi rispetto agli ultimi giorni: otto e il totale è arrivato a 16.815

I nuovi casi per provincia

Milano: 10 di cui 5 a Milano città

Bergamo: 9

Brescia: 4

Como: 1

Cremona: 4

Lecco: 0

Lodi: 1

Mantova: 3

Monza e Brianza: 1

Pavia: 0

Sondrio: 1

Varese: 1

