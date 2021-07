Neonato chiuso in macchina, salvato dai pompieri

Neonato chiuso in macchina a Parabiago, salvato dai pompieri

Attimi di paura questo pomeriggio, lunedì 19 luglio, in via Brisa a Parabiago intorno alle 14.14.

Un neonato di pochi mesi è stato infatti salvato dei Vigili del fuoco di Inveruno.

Il piccolo era chiuso in macchina e i pompieri hanno dovuto spaccare il finestrino dell'auto per tirarlo fuori.

Sul posto è intervenuta anche l'ambulanza ma fortunatamente il bambino stava bene e non è stato necessario il suo trasporto in ospedale.