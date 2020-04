(Foto d’archivio)

Nell’Olona con la muta e la maschera: sorpreso dai Carabinieri.

Nell’Olona con la muta e la maschera

Nonostante restrizioni per combattere l’emergenza Coronavirus, c’è chi proprio non riesce a stare in casa e trova i modi più bizzarri per eludere i controlli delle Forze dell’ordine. E’ il caso si un uomo di Legnano che è stato sorpreso dai Carabinieri mentre nuotava nell’Olona con muta e maschera da sub, tra via Gabinella e via Pontida, alle spalle di un autolavaggio, in pieno centro città. Invitato a uscire dall’acqua l’uomo, per ovvi motivi, era senza autocertificazione. E’ stato quindi sanzionato amministrativamente con una multa da 280 euro e denunciato per violazione alle norme restrittive adottate in seguito all’emergenza sanitaria.

TORNA ALLA HOME