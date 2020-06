Nell’asfalto si apre una buca, via Petrarca chiusa al traffico FOTO

Nell’asfalto si apre una buca, paura in via Petrarca: la strada è chiusa per i lavori di sistemazione.

L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti nella serata di ieri, domenica 31 maggio 2020. Intorno alle 22 in molti si sono infatti accorti che sull’asfalto di via Petrarca, a Cerro Maggiore, si era aperta una buca con anche del cedimento dell’asfalto intorno. Così è partita la chiamata e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Cerro Maggiore. La via, appunto per motivi di sicurezza, è stata chiusa al traffico. Così è anche questa mattina, sul posto anche la Polizia Locale per permettere le operazioni di ripristino del manto stradale.

Le foto:

