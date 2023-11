Nella sua casa Rolex da 80mila euro rubati in Svizzera

Nella sua casa di Villa Cortese aveva Rolex da 80mila euro rubati in Svizzera: la scoperta della Polizia di Stato di Legnano.

Rolex da 80mila euro in casa

Era già stato bloccato dalla Polizia di Stato di Legnano con una "ricca" refurtiva, ora si è scoperto che teneva in casa anche Rolex da 80mila euro rubati in Svizzera. Nei guai, ancora una volta, il 35enne di origine egiziane residente a Villa Cortese che, a settembre, era stato indagato in stato di libertà per ricettazione sempre dal commissariato legnanese.

Le auto rubate

Le indagini erano partite dalla denuncia di furto di due auto all'aeroporto di Malpensa nel mese di settembre. La Polizia di Stato era riuscita a ricostruirne i movimenti, "catturati" dalle telecamere di videosorveglianza puntate sul territorio. Le vetture erano state trovate una a Legnano e un'altra a Villa Cortese. In quest'ultimo paese i poliziotti avevano effettuato anche una perquisizione nella casa del 35enne egiziano: ed erano spuntate fuori le chiavi dell'altra vettura rubata, alcuni telefonini e poi 12 navigatori, 12 dispositivi di riproduzione musicale (Ipod) così come ben 30 paia di occhiali da sole di marca. Il materiale è finito sotto sequestro e per l'uomo è scattata la denuncia per ricettazione.

Ora trovati anche Rolex

Nel corso di altre indagini, i poliziotti legnanesi sono tornati a Villa Cortese. E qui, sempre nella casa del 35enne, sono stati trovati molti modelli di orologi Rolex, frutto di un furto avvenuto in Svizzera. facendo controlli sulle telecamere e sull'auto, gli agenti sono quindi risaliti alla stessa persona. E altra denuncia per ricettazione. Le indagini sono si fermano.