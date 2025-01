Nella notte spaccata al bancomat di Vermezzo

Un forte boato ha svegliato gli abitanti della zona. Questa notte , venerdì 24 gennaio 2025, alcuni malviventi hanno fatto esplodere lo sportello automatico della filiale della banca Monte dei Paschi di Siena di via Usuelli in località Zelo Surrigone a Vermezzo con Zelo.

Il boato poi la fuga

Da una prima ricostruzione dei fatti alle 4.20 di questa notte, i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso sono intervenuti a Vermezzo con Zelo, dove ignoti hanno asportato la cassa continua del bancomat utilizzando un congegno esplosivo. L’importo del bottino è in corso di quantificazione.

L’immobile dove è avvenuta l’esplosione è adibito a magazzino, privo di abitazioni e, pur non essendo a rischio di crollo è stato dichiarato precauzionalmente inagibile. Nessun ferito

L’area è stata messa in sicurezza e transennata. Le indagini delle forze dell’ordine sono in corso per assicurare alla giustizia gli autori di questo grave atto, che si sono dileguati facendo perdere le loro tracce.

Episodi del genere si sono verificate anche nei mesi scorsi nella vicina provincia di Pavia e a settembre del 2024 al Postamat di Gudo Visconti, Comune confinante con Vermezzo, dove un'esplosione ha distrutto l’ufficio Postale ancora chiuso in fase di ristrutturazione.