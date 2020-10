Nella notte hanno fatto esplodere un bancomat a Vanzaghello, ladri beccati in un box di Cernusco FOTO

Dopo il colpo al bancomat si sono rifugiati in un box a Cernusco, dove progettavano altri assalti. Ma sono stati rintracciati e arrestati dai Carabinieri.

Nella notte hanno fatto esplodere un bancomat a Vanzaghello, ladri beccati in un box di Cernusco

Nella notte i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno tratto in arresto tre uomini, tra i 28 ed i 36 anni, ritenuti responsabili del furto al bancomat del Banco BPM di Vanzaghello, avvenuto alle 23.30 circa di ieri, giovedì 15 ottobre 2020, effettuato con l’utilizzo della cosiddetta “marmotta” (un sistema atto a far esplodere le casse) e asportando una ingente somma di denaro.

I soggetti arrestati sono stati individuati in un garage di Cernusco sul Naviglio, dove avevano trovato rifugio e si stavano riorganizzando per effettuare altri colpi. Un quarto complice, denunciato in stato di libertà, è stato trovato successivamente in un appartamento di Milano, utilizzato come base dalla banda.

Durante l’attività sono intervenuti gli Artificieri del Nucleo Investigativo, in quanto sono state rinvenute numerose cariche esplosive e materiale riconducibile all’organizzazione di altri colpi.

