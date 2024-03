Nella Giornata dell'Unità nazionale l’inaugurazione di piazza Tricolore

Nella Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione e della Bandiera, la piazza del mercato di Pogliano Milanese appena riqualificata assumerà il nome di piazza Tricolore.

Alle 10 l'inaugurazione del monumento dedicato alle vittime del Covid

Sono numerosi gli appuntamenti organizzati dalla Giunta guidata dal sindaco Carmine Lavanga per la giornata di domani, domenica. Una giornata importante per il paese che sarà scandita da una serie di eventi e di attività che coinvolgeranno tutta la popolazione. Il momento più emozionante sarà l’inaugurazione del monumento in ricordo delle vittime poglianesi del Covid-19 in programma alle 10.

Stand e la possibilità di effettuare un giro in mongolfiera

Una giornata che prenderà il via alle 9.30 con l’apertura degli stand degli hobbisti con 30 espositori e la mostra delle auto d’epoca. Sempre alle 9.30 aprirà anche lo stand «Mongolfiera» che offrirà ai cittadini di effettuare un volo vincolato sopra i cieli di Pogliano. Iniziative per adulti, ma anche per i più piccoli con lo stand dei Vigili del fuoco, un percorso bike e la presenza per tutta la giornata di giostrine del luna park con numerose attrazioni. Alle 11 esibizione dei cani cinofili di Nerviano con dimostrazione di soccorso.

Alle 16 taglio del nastro di piazza Tricolore

Alle 16 inizio della cerimonia di intitolazione di piazza Tricolore alla presenza delle autorità civili e militari e con la straordinaria presenza della Fanfara dei bersaglieri di Magenta. Dopo l’inaugurazione, il concerto della Fanfara r la premiazione del concorso disegni tricolori realizzato dagli alunni delle classi terze, quarte e quinte della primaria.