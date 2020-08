Nel pomeriggio il funerale di Nicholas

Si terranno oggi pomeriggio, giovedì, le esequie di Nicholas Greto, il ragazzo di 20 anni spirato nei giorni scorsi

Il funerale del ventenne

La funzione è in programma oggi pomeriggio, dalle 15.15, nella chiesa parrocchiale di San Vittore e saranno in tanti a volersi stringere intorno ai genitori e alla sorella Jessica del ventenne. Il giovane rhodense, malato da tempo, aveva affrontato con coraggio interventi chirurgici e terapie per contrastare l’avanzare della malattia, raccontando sui social il suo percorso con l’obiettivo di dare speranza ai tanti nelle sue stesse condizioni. Ma poi il male ha avuto la meglio

