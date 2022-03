Nel furgone abbandonato ritrovati 1740 bottiglie di vodka

Il ritrovamento

Gli agenti della Polizia Locale di Settimo Milanese hanno ritrovato il furgone abbandonato.

La Polizia Locale di Settimo Milanese ha ritrovato oggi, 10 marzo 2022, all'interno di un furgone abbandonato a bordo strada, 1740 bottiglie di vodka.

Il particolare ritrovamento degli alcolici

Questo pomeriggio la Polizia Locale di Settimo Milanese ha ritrovato in via Newton 4 un furgone Citroen Jumper abbandonato e con le portiere aperte. Al suo interno gli agenti hanno trovato 290 scatole di vodka contenente ognuna sei bottiglie, per un totale di 1740 pezzi. Il furgone è risultato essere soggetto a confisca penale.

La refurtiva dentro il furgone

Tutte le bottiglie sono risultate essere provente di furto: questa mattina nel pavese un uomo aveva denunciato il furto del contenuto del proprio furgone, centinaia di scatole di vodka. Dopo i controlli del caso gli agenti hanno restituito la refurtiva al legittimo proprietario e messo il furgone a disposizione dell'autorità giudiziaria per la successiva vendita.