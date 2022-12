Attimi di paura nella mattinata di sabato a Corbetta ed in particolare nella frazione di Battuello per un acceso diverbio scoppiato in via don Puglisi.

Nel diverbio estrae un'accetta: denunciato

Al momento non sono ancora note le cause che hanno fatto scoppiare la discussione tra le parti, ma sembrerebbe per via di futili motivi. Ad un certo punto però la situazione sarebbe precipitata. Un uomo di 69 anni, coinvolto nel litigio verbale, ha infatti estratto un'accetta e con essa ha minacciato gli altri due uomini con i quali stava litigando.

Il pronto intervento dei Carabinieri

Subito è partita una chiamata ai carabinieri che nel giro di pochissimi minuti, dalla locale caserma di via Trento si sono precipitati con due pattuglie sul posto per cercare di calmare gli animi.

Fortunatamente, il provvidenziale intervento dei militari ha permesso di sedare l'alterco evitando il contatto fisico tra le persone e di conseguenza feriti, tant'è che non è nemmeno stato necessario l'intervento di ambulanze sul posto. L'uomo di 69 anni è stato però denunciato e l'accetta sequestrata da parte dei Carabinieri.