Nel bagaglio 15 chili di hashish incartato come snack al cioccolato fermato per un controllo, fugge a piedi

Nel bagaglio aveva 15 chili di hashish, poi la fuga a piedi: è successo a Nerviano.

15 chli di hashish nel bagaglio

I Carabinieri lo hanno fermato ad un posto di controllo ma lui è scappato a piedi. Il motivo è stato presto svelato: nel bagagliaio dell'auto vi erano ben 15 chilogrammi di hashish, incartati come se fossero snack al cioccolato di famose marche. E' quanto successo mercoledì a Nerviano. Durante la serata i Carabinieri della locale Stazione avevano intimato l'alt a una persona sospetta che stava transitando in auto - una Chervrolet - proprio in quel momento. L'uomo al volante non si è fermato e allora coi militari è nato un inseguimento durato un paio di chilometri e conclusosi in via Chinotto, a lato della torre civica. Qui l'uomo è riuscito a darsi la fuga a piedi.

La droga "vestita" da snack

Fuggendo, l'uomo ha abbandonato la vettura sul posto. I militari hanno così dato inizio alla perquisizione del veicolo trovando, nel bagaglio, un borsone contenente 15 chili di hashish, con le varie dosi "incartate" con carta di famosi snack al cioccolato. Valore della droga pari a 30mila euro. Ora proseguono le indagini dei militari e la "caccia" al fuggitivo.