Nel 2020 la Polfer ha rintracciato 84  scomparsi

Anche 205 arresti nel bilancio 2020 della Polfer lombarda. Sono state 2.548 le persone denunciate, 84 gli scomparsi rintracciati, di cui 73 minori.

La Polfer, Polizia ferroviaria lombarda ha tracciato un bilancio dell’attività svolta nel 2020: prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, vigilanza nelle stazioni, servizi di scorta a bordo treno, contravvenzioni per violazione al regolamento di polizia ferroviaria, controlli ai centri di raccolta di materiale ferroso e rintraccio di persone scomparse.

Questi sono solo alcuni degli aspetti che caratterizzano l’attività ordinaria che ogni giorno viene svolta dai poliziotti della “Specialità ferroviaria”, a cui si sono aggiunte numerose giornate di controlli straordinari come quelle organizzate durante le festività natalizie e di fine anno, appena concluse.

Pregnante è stata l’attività di controllo in ambito ferroviario a seguito di tutti i Dpcm, Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, varati dal Governo italiano dall’8 marzo 2020 sino al periodo natalizio per contrastare la pandemia da Covid-19 e proprio al fine di ottemperare ai doveri previsti da questi che la Polfer Lombardia ha impiegato numerosi operatori su tutta la Regione.

Tutti i numeri della Polfer

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 questi sono i numeri del Compartimento Polfer per la Lombardia:

. Servizi di vigilanza negli scali ferroviari: 33.779

. Servizi scorta treni viaggiatori. 5.674

. Numero treni scortati: 12.531

. Servizi di pattuglia linee ferroviarie: 5.295

. Servizi antiborseggio: 2.293

. Pattuglioni straordinari: 57

. Persone proposte provvedimenti di pubblica sicurezza: 256

. Minori rintracciati: 99

. Contravvenzioni elevate Dpr 753/80: 475

. Codice della strada: 307

. Altre: 1.604

. Persone accompagnate uffici di sicurezza: 291

. Persone identificate: 518.094

. Persone denunciate: 2.548

. Persone arrestate: 205

. Persone scomparse rintracciate: 84 di cui 73 minori

. Controlli rottamai: 190

. Sanzioni applicate per violazioni normative sulle merci pericolose; 11, per un totale di 23.866,00 euro.

