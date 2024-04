Negoziante rapinato dell'incasso per strada

Negoziante rapinato dell'incasso mentre era per strada: è successo a Legnano.

Negoziante rapinato

E stato rapinato dell'incasso della sua attività mentre stava portando i soldi in banca. E' quanto accaduto nei giorni scorsi a un 41enne, titolare di un'esercizio commerciale a due passi dal centro cittadino di Legnano. Erano circa le 9.45 quando l'uomo, che si trovava in via Pastrengo e si stava dirigendosi in banca per lasciare l'incasso, è stato avvicinato da tre persone, da lui descritte come nordafricane. Uno di questi aveva in mano un coltello con il quale gli ha intimato di consegnare il borsello coi soldi che aveva a tracolla. Il negoziante, inizialmente, si è rifiutata e ne è nata una colluttazione. Poi il tizio è riuscito a prendere la borsetta e il trio si è allontanato.

Le indagini

Sull'accaduto stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Legnano. Quello che pare certo è che i rapinatori stessero tenendo d'occhio il commerciante perchè quei soldi li portava in banca tutti i giorni, alla stessa ora e passando proprio per quella via.