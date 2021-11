A Parabiago

I vandali hanno preso di mira alcuni negozi del centro di Parabiago: gli esercenti hanno sporto denuncia.

Alcuni negozi del centro presi di mira dai vandali: è quanto accaduto nella notte tra mercoledì 24 novembre e giovedì 25.

Negozi presi di mira dai vandali

I vandali hanno colpito ancora il centro di Parabiago. Brutta sorpresa per alcuni negozianti del centro, tra via San Giuseppe e via Sant'Ambrogio, che nella mattinata di ieri, giovedì 25 novembre, si sono ritrovati le vetrine danneggiate dal lancio di sassi. Purtroppo non è la prima volta che i vandali prendono di mira alcune attività commerciali; questa volta i negozianti hanno sporto denuncia ai Carabinieri. Ora le Forze dell'ordine vaglieranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza.