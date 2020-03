“Negozi a casa tua”: Magenta dice sì. Per far fronte all’emergenza coronavirus e alle conseguenti limitazioni alla mobilità delle persone, il Comune di Magenta aderisce all’iniziativa promossa da Regione Lombardia e ANCI in collaborazione con le Associazioni di categoria. Il progetto vuole dare una risposta concreta alle necessità di approvvigionamento della cittadinanza.

Come funziona

I negozi che aderiscono all’iniziativa si rendono disponibili a consegnare a domicilio i generi consentiti dalla normativa vigente e si impegnano a rispettare la correttezza delle

transazioni con i clienti, per le quali restano gli unici responsabili. Anche nel caso di consegne a domicilio continuano a valere le regole di igiene e prevenzione sanitaria che

ormai tutti conosciamo: mantenere almeno un metro di distanza, privilegiare se possibile i pagamenti online e con la prescrizione specifica per chi organizza l’attività di consegna a

domicilio di evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.

Per usufruire del servizio occorre contattare direttamente i negozi aderenti, nell’elenco pubblicato sul sito del Comune di Magenta sono disponibili i recapiti e le informazioni su

come accedere al servizio. L’elenco sarà costantemente aggiornato attraverso le segnalazioni che arriveranno anche dalle associazioni di categoria.

QUI l’elenco dei negozi che partecipano all’iniziativa.

