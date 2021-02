Nascondeva in auto 200mila euro: denuncia e dimissioni per il presidente del Novara Calcio

Nascondeva in auto una busta contenente 200mila euro in contanti dei quali non ha saputo spiegare la provenienza, e per questo è stato denunciato dalla Guardia di finanza di Locri. Il protagonista è Marcello Cianci, residente a Magnago, presidente e amministratore delegato del Novara Calcio, dimessosi dopo la vicenda, come riporta PrimaNovara.

Fermato in Calabria con 200mila euro in contanti, di cui non ha saputo spiegare la provenienza

Il comunicato delle Fiamme Gialle indica “un imprenditore 50enne di una società calcistica piemontese”. L’uomo era stato fermato a un posto di controllo a bordo di un Suv, dove si trovava anche un’altra persona: “L’inspiegabile nervosismo dell’uomo induceva i militari a procedere a un’accurata ricognizione dell’autovettura, al cui interno veniva rinvenuta una busta di generi alimentari contenente l’ingente somma suddivisa in banconote di diverso taglio” si legge nel comunicato diffuso giovedì 4 febbraio 2021.

In considerazione dell’entità della somma, e del fatto che fosse nascosta e soprattutto che l’imprenditore non fosse stato in grado di giustificarne la legittima provenienza, i finanzieri lo hanno denunciato per il reato di ricettazione, sottoponendo a sequestro l’intera somma di denaro.