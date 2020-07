Un albo comunale delle Baby sitter.

Nasce l’albo delle baby sitter

L’assessorato ai Servizi alla Persona di Pregnana Milanese ha organizzato un corso di formazione online per baby sitter gestito da personale specializzato della cooperativa sociale Koine. Al termine dell’esperienza formativa sono stati comunicati i nomi delle ragazze e delle donne che hanno seguito e superato il corso, acquisendo le conoscenze necessarie per rispondere alle esigenze delle famiglie nella gestione dei bambini.

Nomi e contatti

L’elenco delle baby sitter, con rispettivi numeri di telefono, è stato ora publicato sul portale online del comune, con l’obiettivo di fornire alle famiglie uno strumento in più in un periodo in cui la contemporanea gestione dei bambini e del lavoro è divenuto una seria problematica.