Dopo il successo estivo, il Parco Farina riapre le porte alla musica.

Musica al parco Farina

Tre nuove date per trascorrere le serate in compagnia. La rassegna, organizzata in collaborazione dal Comune di Settimo Milanese, Pro Loco e l’associazione Gabriel Faurè, si terrà proprio all’interno del Parco Farina.

Gli appuntamenti inizieranno con l’esibizione della Raffaele Kohler Swing Band sabato 12 settembre. Il gruppo, composto da Stefano Grasso alla batteria, Luciano Macchia ai bassi, Matteo D’Amico e Francesco Moglia alle chitarre, la voce elegante di Gabriella de Mango e infine il colore delle improvvisazioni di Raffaele Kohler, si scatenerà a ritmo di swing dalle 21 in poi.

La prenotazione sarà obbligatoria, da effettuarsi al numero 023285130. In caso di maltempo l’esibizione sarà rinviata a data da stabilirsi.

Tris di eventi

Si prosegue poi venerdì 18 settembre, sempre alle 21, ma dai ritmi travolgenti dello swing si passerò alle note dell’arpista e compositore Vincenzo Zitello; primo musicista in Italia a far conoscere l’arpa celtica. L’ingresso sarà libero ed in caso di maltempo si terrà presso l’auditorium comunale.

In chiusura venerdì 25 settembre alle ore 21 «Pianoforte per due» con Tazio Forte e Luca dell’Anna. La prenotazione, obbligatoria, dovrà avvenire tramite il numero sopra riportato. In caso di maltempo il concerto si terrà nell’auditorium.

La rassegna seguirà rigorosamente tutte le normative vigente in materia di prevenzione Covid-19. Swing, arpa, classica, e jazz, aspettano i settimesi per un settembre ricco di musica.