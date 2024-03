Muro crolla vicino ai binari dopo il passaggio di un treno tra le stazioni di Rescaldina e Castellanza.

Tutto è successo in pochi istanti. Il treno che passa e quella porzione di muro che crolla sulla massicciata, a poca distanza dai binari. E' quanto accaduto la sera di ieri, venerdì 22 marzo, tra le stazioni ferroviarie di Rescaldina e Castellanza. Il muro è parte della recinzione di una ditta, che si trova proprio lungo quel tratto di ferrovia, e parte di esso si è staccato dopo il passaggio di un treno.

L'intervento

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del fuoco di Legnano che si sono occupati della messa in sicurezza dell'area e della rimozione delle parti di muro crollate. Per fortuna, durante il crollo, nessuna persona o mezzo è rimasto coinvolto.