Muore schiacciato da un forno mentre ristruttura una pizzeria

La vittima è l'operaio della ditta incaricata dei lavori

Stava facendo dei lavori di ristrutturazione in una ex pizzeria di via 4 novembre a Parabiago quando per causa ancora in corso d'accertamento da parte della Polizia locale un forno gli è caduto addosso schiacciandolo. E' morto sul colpo l'operaio di 41 anni della ditta incaricata delle opere di ristrutturazione dell'ex pizzeria

L'infortunio mortale poco prima delle 15

L'infortunio mortale si è verificato pochi minuti prima delle 15. Sul posto per soccorrere l'operaio, i volontari della Croce Rossa di Legnano e il personale dell'automedica con medici e infermieri del nosocomio legnanese. Nonostante i tentativi per rianimarlo, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Le ferite riportate erano troppo gravi

Sul posto i carabinieri di Legnano e il personale dell'Ats

Le indagini per cercare di ricostruire con esattezza come sono andati i fatti sono ad opera dei carabinieri della Compagnia di Legnano. Sul posto anche i responsabili dell'Ats di Parabiago per verificare le norme sulla sicurezza che devono essere rispettate nei luoghi di lavoro