Muore per un malore improvviso mentre sta rientrando a casa

Aveva 77 anni l'uomo deceduto alle 23 di ieri sera, mercoledì, in via Capuana a Rho all'altezza della rotatoria con corso Europa. A dare l'allarme alcuni automobilisti di passaggio che hanno visto l'uomo accasciarsi improvvisamente a terra

Sul posto in pochissimi minuti un'ambulanza di Rho Soccorso uscita dalla vicina sede di via Legnano. In via Capuana anche i medici e gli infermieri dell'automedica dell'ospedale Sacco. Nonostante i tentativi di rianimazione il 77enne è morto sul posto