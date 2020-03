Muore nella sua casa, tragedia a Magenta

Muore nella sua casa, la tragedia è avvenuta questa mattina a Magenta.

Muore nella sua casa

I Vigili del Fuoco sono arrivati con due mezzi. La segnalazione parlava di una persona che non rispondeva al citofono nè al telefono. L’uomo, che viveva in una palazzina di via Fratelli Sanchioli, non dava più sue notizie. Così i pompieri, arrivati sul posto, sono riusciti a entrare nell’appartamento. Qui hanno trovato il corpo dell’uomo ormai senza vita.

