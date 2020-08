Muore nella stanza d’albergo colpito da un malore

Muore nella stanza d’albergo a Legnano: la vittima è un 58enne che era ospite nella struttura di via Roma. Sul posto la Polizia di Stato.

Muore nella stanza d’albergo

E’ stato colpito da un malore mentre si trovava nella sua stanza d’albergo. La tragedia è avvenuta questa sera in una struttura che si trova in via Roma a Legnano. L’allarme è stato lanciato questa sera, intorno alle 19.30. Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce Bianca di Legnano, con l’automedica dell’ospedale, oltre a una volante della Polizia di Stato.

Una volta raggiunta la stanza in cui si trovava l’uomo, 58 anni, non c’era più nulla da fare.

