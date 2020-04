Muore infermiere della casa di riposo Fondazione Sant’Erasmo.

E’ di questa mattina, giovedì 2 aprile, la notizia della morte di un infermiere di 50 anni della casa di riposo Fondazione Sant’Erasmo. Oualid Ayachi lavorava nell’RSA legnanese da 10 anni, prima come collaboratore a partita Iva e poi come dipendente. L’uomo, che viveva in Italia da molti anni, a Novara, lascia la moglie e quattro figli.

Le parole della casa di riposo

“Era stato colpito dal virus e aveva lasciato il lavoro lo scorso 9 marzo. Negli ultimi giorni eravamo stati informati dell’aggravamento del suo stato di salute, ma nulla lasciava presagire che si potesse arrivare a questo esito”.

La Fondazione aiuterà la famiglia dell’uomo

Tutta la Fondazione, i lavoratori, i colleghi si stringono a lui e alla sua famiglia in questo triste momento. La Fondazione garantirà assistenza legale ai familiari di Oualid Ayachi per ogni adempimento necessario e conseguente alla prematura dipartita. Il presidente Godano ha, inoltre, deciso di destinare alla famiglia una parte dei contributi che verranno raccolti per la campagna “Aiuta il Sant’Erasmo” lanciata nei giorni scorsi.

