Muore in moto a 27 anni al semaforo di via Tommaso Grossi

Un nuovo incidente mortale sul territorio del rhodense. A perdere la vita intorno alle 17 di oggi un ragazzo di 27 anni le cui generalità non sono ancora state rese note

Il sinistro all'incrocio di via Tommaso Grossi

Il sinistro, le cui cause sono ancora al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Rho, prontamente intervenuti sul posto si è verificato in via Tommaso Grossi all'altezza del civico 3 in corrispondenza dell'incrocio dove è situata la pizzeria Belvedere. Uno scontro tra un'auto e la moto guidata dal 27enne che, nonostante i soccorsi immediati è deceduto sul posto.

Nonostante il massaggio cardiaco il giovane è deceduto sul posto

Scattato l'allarme, dato da alcuni automobilisti di passaggio, sul posto in pochi minuti sono arrivate due ambulanze con a bordo i soccorritori della Sos Novate oltre al personale medico e infermieristico dell'Elisoccorso. Nonostante il massaggio cardiaco e il defibrillatore, per il giovano motociclista non c'è stato nulla da fare

Alla guida dell'auto una donna di 67 anni

A causa del grave incidente la strada che porta al centro commerciale di Mazzo è stata chiusa al traffico per permettere ai soccorritori e agli agenti della Polizia Locale di effettuare il loro lavoro. In stato confusionale la donna di 67 anni che si trovava alla guida dall'auto. Per lei non è stato necessario il trasporto in ospedale.