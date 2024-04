Muore fuori dal suo condominio: dramma a Castano Primo.

Muore fuori dal suo condominio

Stava tornando a casa quando il suo cuore si è fermato. Dramma a Castano Primo nel pomeriggio di giovedì scorso. Una donna di 80 anni stava infatti tornando a casa, nel condominio di via Quintino Sella nel quale viveva. Ma, arrivata al cancello di ingresso, è stata colpita dal malore. Cadendo, ha picchiato la testa al suolo.

L'intervento

Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 insieme ad una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. La donna è stata portata in ospedale ma non ce l'ha fatta. La morte è stata per cause naturali: per arresto cardiaco.