Muore contro il casello della barriera di Terrazzano

Gravissimo incidente alle 2 di questa notte, la persona deceduta è un uomo di 45 anni

Uno schianto tremendo contro il casello autostradale: i traumi riportati dal 45enne nello scontro contro la barriera gli sono stati fatali

Il sinistro si è verificato alle 2 di questa notte alla barriera di Milano Nord in direzione di Lainate

Un uomo di 45 anni è morto contro il casello della Barriera di Milano Nord, all'altezza della frazione rhodense di Terrazzano. Questo il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto alle 2 di questa notte. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti che ha visto l'auto del 45enne andare contro le barriere del casello nella corsia riservata agli utenti del Telepass.

Sul posto i volontari della Croce Rossa di Lainate, l'automedica e una squadra dei vigili del fuoco

Scattato l'allarme, dato da alcuni automobilisti di passaggio, sul posto sono state mandate due ambulanze, una della Croce Rossa di Lainate e l'altra con a bordo i volontari della Misericordia di Arese che però è stata bloccata dalla centrale operativa prima dell'arrivo sul luogo dell'incidente. Alla barriera di Milano Ovest anche l'automedica con medici e infermieri dell'ospedale di Garbagnate Milanese e una squadra dei vigili del fuco di Milano chiamata per estrarre l'uomo dalle lamiere.

I traumi riportati nello scontro gli sono stati fatali

Nonostante gli immediati soccorsi degli operatori del soccorso per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I traumi riportati durante lo scontro gli sono stati fatali e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso