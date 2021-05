Muore a soli 51 anni: Busto Garolfo dice addio a Barbara Castoldi

Si è spenta all’età di 51 anni Barbara Castoldi, residente a Busto Garolfo.

Il paese dice addio alla mamma 51enne

Andatasene all’improvviso nella mattinata di domenica 16 maggio 2021 a causa di un malore, Barbara lascia il marito, due figli, la madre e la cognata.

La macchina dei soccorsi si è messa in moto nella mattinata di domenica e a Busto Garolfo è giunto anche un elisoccorso, ma purtroppo per Barbara Castoldi non c’è stato nulla da fare.

Tanti i messaggi di cordoglio di colleghi, amici e conoscenti che hanno voluto far sentire il loro affetto alla famiglia in questi giorni difficili.