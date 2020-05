Muore a 4 anni a causa di un incidente stradale in Brasile.

Una notizia tremenda, come quella della morte di un bambino di 4 anni, ha sconvolto nelle scorse ore la frazione rhodense di Mazzo. Anche se l’incidente stradale è successo la scorsa settimana, le notizie che arrivano dal Brasile sono frammentarie. Michele, nome di fantasia del piccolo, sarebbe rimasto schiacciato all’interno dell’auto dove viaggiava insieme alla mamma e ai suoi due fratelli più grandi e nonostante i soccorsi del personale sanitario brasiliano il suo cuore avrebbe cessato di battere poco dopo. La notizia ha fatto in fretta il giro della frazione, dalla parrocchia al marciapiede davanti al centro commerciale, ai palazzoni di «Spazio 80»: tutti parlano di quel maledetto incidente stradale avvenuto in Brasile.

C’è chi dice che Michele sia morto sul colpo mentre altri raccontano di aver parlato con alcuni parenti che avrebbero affermato che la morte del piccolo sia avvenuta in ospedale dove sarebbe stato trasportato. E in tanti ricordano quel piccolo bimbo che abitava insieme ai genitori, la mamma di origine brasiliana e il papà italiano in un appartamento di «Spazio 80» al civico 31 di via Togliatti. «Io non l’ho conosciuto, sono arrivata quando la famiglia si è trasferita in Brasile – racconta l’attuale portinaia – In tanti però me lo descrivono come un bimbo sempre allegro così come i suoi due fratelli». La notizia ha lasciato senza parole anche i responsabili della parrocchia dove il piccolo e la mamma erano molto conosciuti.

La madre e i tre figli si erano trasferiti in Brasile ma da quello che raccontano le persone che li hanno conosciuti il loro sogno era quello di poter tornare un giorno a vivere a Rho.

