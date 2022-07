Municipio in lutto per la scomparsa della dipendente comunale Elena Caccia

Elena Caccia lavorava nel municipio di San Vittore Olona da molti anni.

Elena Caccia, lutto in municipio

Lutto nel municipio di San Vittore Olona per la scomparsa di Elena Caccia, storica dipendente comunale. La donna lavorava infatti in Comune dal 1988, nell'Ufficio tecnico. Tanto il lavoro svolto in tutti questi anni, profondo il vuoto che lascia nel cuore dei colleghi e di quanti l'hanno conosciuto o hanno collaborato con lei.

Il ricordo del sindaco

"La signora Caccia è stata una collaboratrice esemplare - afferma il sindaco Daniela Rossi - Memoria storica di molte pratiche dell'ufficio, sapeva sempre dove cercare e dove trovare vecchi documenti che, prima o poi, tornavano a essere attuali oltre a seguire le numerose richieste in arrivo all'Ufficio tecnico. La sua discrezione e competenza, la fedeltà all'impegno professionale anche nei momenti in cui molti avrebbero scelto la comoda strada dell'assenza, l'hanno vista presente con un comportamento ammirevole. Elena, col suo modo silenzioso ma costruttivo, richiamava tutti a un modo di lavorare che parla di responsabilità e di onore. Al marito e ai familiari, sincere condoglianze. Certo mi rimarranno nel cuore quei rari momenti fatti di sguardi, poche parole, qualche futuro progetto e molta intensità".