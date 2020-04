Multe per pulizia strade, Lega: “Usiamo i vigili per aiutare i cittadini”

Multe per pulizia strade, polemica del capogruppo della Lega ad Arese Vittorio Turconi: “Usiamo i vigili per aiutare i cittadini, non per punirli”.

Multe per pulizia strade

“Ad Arese succede che vengono multate le macchine in divieto per la pulizia delle strade Senza, però, dire ai cittadini dove possono andare a parcheggiarle. La situazione attuale è di cittadini che non possono né uscire di casa né andare a lavorare. Il che rende i parcheggi saturi – ha commentato Vittorio Turconi – Bisogna utilizzare la Polizia Locale in aiuto ai cittadini e non a colpirli con sanzioni ridicole”. Trovate l’articolo integrale sul numero in edicola o nell’edizione sfogliabile.

