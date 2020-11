Multe per oltre 4mila euro a Legnano.

Multe per il Covid: dieci sanzioni da 400 euro l’una

A tanto ammontano le sanzioni erogate da lunedì 16 a domenica 22 novembre 2020 dalla Polizia Locale nell’ambito delle verifiche relative al rispetto delle norme anti Covid. In particolare sono state staccate dieci multe, da 400 euro ciascuna, ad altrettante persone che si spostavano nel territorio cittadino (a fronte di 724 controlli), ed è stata multata anche un’attività commerciale (mentre sono risultate in regola le altre 35 sottoposte a controllo). Nessuna sanzione, invece, a carico dei 160 cittadini controllati perché tenuti a rispettare l’obbligo domiciliare.

“Rispettiamo le norme, per riconquistare le nostre abitudini”

“Sappiamo che la Polizia Locale presidia il territorio per il bene di tutti – commenta il sindaco, Lorenzo Radice – Ma anche che nella nostra città ci sono persone che non rispettano le regole. Ignorare le norme sembra un’azione innocua. In realtà mette a repentaglio la salute, propria e altrui. Mascherine, distanziamento, spostamenti solo se necessari: queste le regole per sconfiggere il Coronavirus. Rispettiamole, per riconquistare le nostre abitudini, il prima possibile. Non costringiamoci ad azioni e restrizioni più severe. Riprendiamoci la normalità!”.

