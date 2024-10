Multato perché in divieto di sosta, insulta gli agenti: denunciato

Parcheggia la macchina in divieto di sosta e lo multano: insulta gli agenti di Polizia Locale di Castano e viene denunciato.

Nei giorni scorsi è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale l’automobilista che dopo essere stato sanzionato nella piazza Mazzini di Castano Primo aveva oltraggiato gli operanti di polizia locale che poco prima avevano sanzionato il suo veicolo lasciato in area di sosta vietata.

Per l’uomo scattava anche un procedimento amministrativo con segnalazione alla competente prefettura in quanto non si era fermato all’Alt imposto dagli agenti.