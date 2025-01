Sequestro della merce contraffatta e una multa da tremila euro per i due venditori abusivi individuati dalla Polizia Locale di Abbiategrasso.

Multati due venditori abusivi dalla Polizia Locale

Commercio abusivo su area pubblica: anche di questo aspetto il comando della Polizia Locale di Abbiategrasso è chiamato ad occuparsi e nei giorni scorsi gli operanti hanno perciò effettuato una serie di controlli nei punti più frequentati della città.

Gli Agenti – coordinati dal Comandante Maria Malini – sono partiti da piazza Cavour dove si sono imbattuti in due soggetti, entrambi di nazionalità senegalese, i quali venivano sorpresi a vendere articoli senza alcun titolo. Da qui la perquisizione eseguita non senza difficoltà dagli agenti poiché i venditori in questione inizialmente si sono dati alla fuga. Dalla successiva verifica emergeva che i due, non solo effettuavano la vendita senza i prescritti titoli abilitativi, ma uno dei due risultava essere irregolare sul territorio nazionale.

Una pesante sanzione da tremila euro

Ai due uomini, entrambi incensurati e domiciliati uno ad Abbiategrasso, l’altro a Garlasco, gli Agenti del Comando di via Trento, elevavano una sanzione di tremila euro e la merce destinata alla vendita (parliamo di cinture, calze, cappellini in lana, ecc.,) veniva sequestrata e destinata alla confisca. Inoltre, il soggetto irregolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 10bis del Decreto Legislativo 286/1998 del Testo Unico sulla disciplina dell’Immigrazione.