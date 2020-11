Mucche al pascolo a Legnano

Mucche al pascolo, Legnano come la Valle d’Aosta.

Mucche al pascolo in via Novara

E’ successo nella mattinata di ieri, lunedì 23 novembre 2020, in via Novara. Tanti i passanti sbalorditi per l’insolita scena: una mandria di bovini stava brucando l’erba nei campi che sorgono nei pressi della rotonda che porta al nuovo ospedale. Decine di mucche vegliate da un mandriano che aveva delimitato l’area di pascolo tramite un un recinto elettrificato. Se capita di vedere greggi di pecore in città, le mucche sono state una prima assoluta. Più di una persona si è fermata per immortalarle con il proprio cellulare.

